Какая помощь для лиц с инвалидностью с детства
Размер помощи зависит от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 года эта сумма составляет – 2361 гривну.
Читайте также: Минус 75% от коммуналки: какие украинцы могут получить огромную скидку
Соответственно, этом году предусмотрены следующие размеры помощи лицам с инвалидностью с детства:
- 8 044,70 гривен – I группа инвалидности, подгруппы А, с надбавкой на уход;
- 4 722 гривны – I группа инвалидности, подгруппы Б, с надбавкой на уход;
- 2 361 гривна – лицам с инвалидностью с детства II группы;
- 3 659,55 гривны – лицам с инвалидностью с детства II группы с надбавкой на уход;
- 2 361 гривна – лицам с инвалидностью с детства III группы.
Какую помощь получают дети с инвалидностью
При этом для детей с инвалидностью выплаты варьируются в зависимости от возраста. При этом, если ребенок получил инвалидность из-за ранения или повреждения от взрывоопасных предметов, все надбавки и доплаты увеличиваются на 50%.
Поэтому, сейчас выплаты следующие:
- до 18 лет – 2361 гривна;
- до 6 лет, с надбавкой на уход – 2934,20 гривны;
- от 6 до 18 лет, с надбавкой на уход – 3250,70 гривны;
- подгруппа А до 6 лет, с надбавкой на уход – 6778,70 гривны;
- подгруппа А от 6 до 18 лет, с надбавкой на уход – 8044,70 гривны.
Вместе с этим, социальная помощь детям с инвалидностью, которые достигли 18 лет после введения военного положения и не имели возможности получить заключение МСЭК о состоянии инвалидности, будет предоставляться до завершения срока действия военного положения и еще в течение одного месяца после его отмены.