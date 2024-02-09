Какая помощь для лиц с инвалидностью с детства

Размер помощи зависит от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 года эта сумма составляет – 2361 гривну.

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Соответственно, этом году предусмотрены следующие размеры помощи лицам с инвалидностью с детства:

8 044,70 гривен – I группа инвалидности, подгруппы А, с надбавкой на уход;

инвалидности, подгруппы А, с надбавкой на уход; 4 722 гривны – I группа инвалидности, подгруппы Б, с надбавкой на уход;

инвалидности, подгруппы Б, с надбавкой на уход; 2 361 гривна – лицам с инвалидностью с детства II группы ;

; 3 659,55 гривны – лицам с инвалидностью с детства II группы с надбавкой на уход;

с надбавкой на уход; 2 361 гривна – лицам с инвалидностью с детства III группы.

Обратите внимание! Государственная социальная помощь выплачивается государственными предприятиями и объединениями по месту жительства лица с инвалидностью с детства или законного представителя, которым назначена помощь на детей с инвалидностью.

Какую помощь получают дети с инвалидностью

При этом для детей с инвалидностью выплаты варьируются в зависимости от возраста. При этом, если ребенок получил инвалидность из-за ранения или повреждения от взрывоопасных предметов, все надбавки и доплаты увеличиваются на 50%.

Поэтому, сейчас выплаты следующие:

до 18 лет – 2361 гривна;

до 6 лет, с надбавкой на уход – 2934,20 гривны;

от 6 до 18 лет, с надбавкой на уход – 3250,70 гривны;

подгруппа А до 6 лет, с надбавкой на уход – 6778,70 гривны;

подгруппа А от 6 до 18 лет, с надбавкой на уход – 8044,70 гривны.

Обратите внимание! Социальная помощь детям с инвалидностью, которые не достигли 18 лет, назначается их законным представителям.

Вместе с этим, социальная помощь детям с инвалидностью, которые достигли 18 лет после введения военного положения и не имели возможности получить заключение МСЭК о состоянии инвалидности, будет предоставляться до завершения срока действия военного положения и еще в течение одного месяца после его отмены.