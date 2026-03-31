Помощь для лиц со ІІ группой инвалидности изменилась: какая поддержка предусмотрена в апреле

Помощь для лиц с инвалидностью в Украине зависит от группы, которую установила медико-социальная экспертиза. Например, людям с инвалидностью II группы размер пенсии составляет в размере 90% от пенсии по возрасту.

Какая помощь предусмотрена для лиц со II группой инвалидности?

В то же время выплата назначается при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, о чем говорится на Правительственном портале.

Читайте также Апрельские выплаты по инвалидности устроят не всех: сколько получит I группа

Украинцы с инвалидностью II группы вследствие войны получают 80% сумм денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью II группы пенсия назначается в размере 60 % сумм денежного обеспечения.

В частности, с 1 марта 2026 года повышению подлежат минимальные размеры пенсий по инвалидности II группы. Они выросли на коэффициент 1,121. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Лицам с инвалидностью вследствие войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы – до 7446,26 гривны (или на 803,74 гривны больше); другим лицам с инвалидностью ІІ группы – до 7 100,60 гривен (или на 766,43 гривны больше).

Претерпели изменения и размеры минимальных пенсий по инвалидности вследствие Чернобыльской катастрофы. Представители II группы могут получить до 8 838,60 гривен (или на 954,03 гривны).

Относительно лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий: предполагается 15 494 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны II группы.

Напомним! С 1 марта текущего года состоялась индексация пенсионных выплат. Ее проводят в Украине ежегодно. Вследствие этого и выросли пенсии для лиц с инвалидностью.

Что еще следует знать лицам с инвалидностью в Украине?