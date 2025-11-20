Уже с 1 декабря: кому из украинцев правительство повысит соцвыплаты

Правительство приняло постановление, которое было разработано Министерством социальной политики, семьи и единства Украины. Постановление повышает ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни.

Что известно об увеличении социальных выплат?

Изменения вступят в силу уже с 1 декабря текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Герои Небесной Сотни стояли за свободу Украины на Майдане без оружия в руках. Они боролись за те же ценности, за которые наши воины сегодня стоят на поле боя,

– сказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Он отметил, что тогда они встали против несправедливости, имея собственное достоинство и веру в Украину. Поэтому государство сегодня обязано обеспечить справедливость и достойную поддержку для их семей.

С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривну. Если в семье двое или более нетрудоспособных членов, то сумма будет распределяться поровну между ними.

Сейчас эти выплаты составляют 5 000 гривен, 6 500 гривен или 8 000 гривен в зависимости от количества иждивенцев – и были установлены еще в 2014 году,

– отметили в ведомстве.

В частности выплаты будут начисляться не только к пенсии в случае потери кормильца, но и к пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Интересно! Согласно информации, сегодня пенсии в связи с потерей кормильца получают 92 члена семей 76 Героев Небесной Сотни.

Что еще известно о соцвыплатах в Украине?

Напомним, что в Украине сейчас активно обсуждают "зимнюю тысячу". В частности по состоянию на понедельник, 17 ноября, 5 миллионов украинцев подали заявку на получение этой помощи.

Подать заявление можно до 24 декабря. Об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Использовать их можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги, – отметила Свириденко.

Обратите внимание! Средства поступят через 10 дней после оформления заявки.

