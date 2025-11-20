Вже з 1 грудня: кому з українців уряд підвищить соцвиплати

Уряд ухвалив постанову, яка була розроблена Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України. Постанова підвищує щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні.

Що відомо про збільшення соціальних виплат?

Зміни набудуть чинності вже з 1 грудня поточного року, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою,

– сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Він зазначив, що тоді вони встали проти несправедливості, маючи власну гідність і віру в Україну. Тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин.

З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 гривню. Якщо в сім’ї двоє або більше непрацездатних членів, то сума розподілятиметься порівну між ними.

Зараз ці виплати становлять 5 000 гривень, 6 500 гривень або 8 000 гривень залежно від кількості утриманців – і були встановлені ще у 2014 році,

– зазначили у відомстві.

Зокрема виплати нараховуватимуться не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Цікаво! Згідно з інформацією, сьогодні пенсії у зв’язку із втратою годувальника отримують 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні.

Що ще відомо про соцвиплати в Україні?

Нагадаємо, що в Україні наразі активно обговорюють "зимову тисячу". Зокрема станом на понеділок, 17 листопада, 5 мільйонів українців подали заявку на отримання цієї допомоги.

Подати заяву можна до 24 грудня. Про це написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Використати їх можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги, – зазначила Свириденко.

Зверніть увагу! Кошти надійдуть через 10 днів після оформлення заявки.

