Идентификация для получения выплат: изменения для пенсионеров и ВПЛ

Обязательную процедуру идентификации должны проходить все пенсионеры ежегодно. Учитывая нынешние сложные обстоятельства, правительство изменило порядок проверки.

Когда нужно пройти идентификацию

Правительство продолжило физическую идентификацию для получателей пенсионных и социальных выплат. Те, кто получил специальный статус после 24 февраля 2022, смогут это сделать до 31 декабря 2023 года.

Читайте также Вопрос урегулирован: Кабмин внес изменения в выплаты военных

То есть до конца года, при отсутствии проверки ваши счета будут доступны, а выплаты – продолжены. Однако, идентификацию все же придется пройти, чтобы в 2024 также получать средства.

Если вы не успеете, Ощадбанк будет вынужден передать информацию об отсутствии подтверждения вашей личности в ПФУ. С этого момента и происходит блокировка счетов, куда поступали социальные или пенсионные выплаты.

Как пройти идентификацию

Существует несколько способов, как быстро пройти идентификацию:

видеоконференция

По видеосвязи можно подтвердить личность, главное, чтобы у вас при себе были документы для удостоверения личности: паспорт и ИНН.

визит в дипломатическое учреждение Украины за границей

Запишитесь на визит в консульство или дипломатическое учреждение, где уполномоченное лицо сможет вас проверить и удостоверить наличие необходимых документов.

электронный портал ПФУ

Авторизируйтесь в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и пройдите идентификацию с помощью электронной подписи Действие Подпись (Действие ID).

Координационный штаб по ВПО решил, что для получения выплат переселенцам, идентификация не нужна. Такое решение было принято с учетом того, что пересмотр этой денежной помощи происходит раз в 6 месяцев.