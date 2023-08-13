Помощь от ООН: кто из пенсионеров сможет получить выплаты

Некоторые пенсионеры смогут получить прибавку от ООН. Правительство заверило, что такая доплата будет гарантирована всем находящимся на прифронтовой территории.

Кто получит надбавку от ООН

В Кабмине заявили, что ООН предоставит международную помощь некоторым украинцам. Речь идет о пенсионерах, которые сейчас находятся на прифронтовых территориях.

Читайте дальше Выплаты ко Дню Независимости: кто из украинцев получит надбавки в августе

Дополнительную помощь могут получить пенсионеры, которые:

проживают на территории, где ведутся или могут вестись боевые действия;

не получали какие-либо надбавки от международных организаций с 1 марта 2023 года;

имеют размер пенсии менее 3 тысяч гривен.

Как оформить помощь

Для оформления помощи вам необходимо заполнить заявку на официальной платформе "Помощь".

Чтобы рассчитать размер выплат, воспользуйтесь простой формулой – 3000 минус сумма вашей пенсии. Именно такую доплату вам начислят!

Какие надбавки могут получить украинские пенсионеры

Сумма прибавки не может быть меньше 100 гривен. Соответственно, если ваша пенсия 2900 – доплата 100 гривен, 2500 – 500 гривен.

Пенсионеры в Украине могут получить несколько прибавок к пенсии. Автоматически начисляется возрастная:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 496 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Эта доплата назначается сразу после того, как пенсионер достигает определенного возраста.

Прибавка к пенсии 800 грн назначается в следующих случаях:

пенсионерам от 80 лет;

лицам, проживающим самостоятельно;

гражданам, нуждающимся в особом уходе.

Для назначения этой доплаты вам необходимо обратиться в ПФУ.