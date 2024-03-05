Отмена выплат для переселенцев: кому больше не будут поступать средства

После начала полномасштабного вторжения, некоторые украинцы были вынуждены покинуть свое место жительства из-за военных действий. Правительство назначило для внутренних переселенцев выплаты.

Кому отменят выплаты для ВПЛ

С 1 марта ежемесячные выплаты для ВПЛ продолжат получать только наиболее уязвимые категории лиц. Такое решение Кабмин объяснил оптимизацией бюджетных расходов и желанием стимулировать выход переселенцев на работу.

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Средства продолжат получать те, кто относится к категории малообеспеченных. Также деньги будут предоставлять некоторым семьям с детьми.

Сначала украинцы получали выплаты для ВПЛ без ограничений. Затем пересмотр получателей средств назначили после каждых 6 месяцев. В общем статус переселенца имеют 5 миллионов человек, а вот помощь продолжали получать 2,6 миллиона граждан.

По данным Минсоцполитики, трудоспособных украинцев, относящихся к ВПЛ – 1,3 миллиона человек. Однако из них работают только примерно 40%.

Кому автоматически продлят выплаты для ВПЛ

Определенный размер выплат для ВПЛ не меняется: 2 тысячи гривен – для лиц старше 18 лет, 3 тысячи гривен – детям и гражданам с инвалидностью.

Еще на 6 месяцев продлят выплаты для тех, кто не имеет возможности работать и при этом недостаточно финансово обеспечен. Также условием является то, что они должны были оформить помощь до августа 2023 года. Речь идет о:

пенсионерах, которые на 1 января 2024 года имеют выплаты меньше 9 444 гривен;

детях-сиротах, не имеющих родительской опеки и при этом они моложе 23 лет, а также приемных родителях и родителях-воспитателях;

люди с инвалидностью I или II группы;

несовершеннолетние с инвалидностью и тяжелобольные дети до 18 лет.