Отмена выплат для переселенцев: кому больше не будут поступать средства
Источник:Кабмин
После начала полномасштабного вторжения, некоторые украинцы были вынуждены покинуть свое место жительства из-за военных действий. Правительство назначило для внутренних переселенцев выплаты.
Кому отменят выплаты для ВПЛ
С 1 марта ежемесячные выплаты для ВПЛ продолжат получать только наиболее уязвимые категории лиц. Такое решение Кабмин объяснил оптимизацией бюджетных расходов и желанием стимулировать выход переселенцев на работу.
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Средства продолжат получать те, кто относится к категории малообеспеченных. Также деньги будут предоставлять некоторым семьям с детьми.
Сначала украинцы получали выплаты для ВПЛ без ограничений. Затем пересмотр получателей средств назначили после каждых 6 месяцев. В общем статус переселенца имеют 5 миллионов человек, а вот помощь продолжали получать 2,6 миллиона граждан.
По данным Минсоцполитики, трудоспособных украинцев, относящихся к ВПЛ – 1,3 миллиона человек. Однако из них работают только примерно 40%.Обратите внимание! Определенный размер выплат для ВПЛ не меняется: 2 тысячи гривен – для лиц старше 18 лет, 3 тысячи гривен – детям и гражданам с инвалидностью.
Кому автоматически продлят выплаты для ВПЛ
Еще на 6 месяцев продлят выплаты для тех, кто не имеет возможности работать и при этом недостаточно финансово обеспечен. Также условием является то, что они должны были оформить помощь до августа 2023 года. Речь идет о:
- пенсионерах, которые на 1 января 2024 года имеют выплаты меньше 9 444 гривен;
- детях-сиротах, не имеющих родительской опеки и при этом они моложе 23 лет, а также приемных родителях и родителях-воспитателях;
- люди с инвалидностью I или II группы;
- несовершеннолетние с инвалидностью и тяжелобольные дети до 18 лет.