На одного украинца – по 10 тысяч гривен: кто сможет получить такие выплаты
Для тех граждан, которые имеют низкие доходы, а также проживают в прифронтовых областях, открыли регистрацию на программу для получения социальных выплат. Среди приоритетных групп есть семьи с детьми, беременные женщины, лица с инвалидностью, пожилые люди и тому подобное.
Кто получит выплаты в Украине
Эстонский совет по делам беженцев в Украине сообщил, что открыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь.
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Граждане с низким уровнем доходов смогут получить по 3,6 тысячи гривен на одного члена домохозяйства в течение 3 месяцев. Речь идет о лицах из таких областей:
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Николаевской.
Какие критерии уязвимости для участия в программе
К приоритетным уязвимым группам входят:
- одинокая мать или отец с детьми,
- семьи, где женщина является единственным кормильцем,
- домохозяйства с беременными,
- семьи с 3 и более детьми до 18 лет,
- с детьми до 2 лет,
- с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы,
- с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении,
- домохозяйства, которые состоят из людей пожилого возраста (60+),
- у которых полностью или частично разрушено жилье,
- домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.
Кроме того, зарегистрироваться на программу могут семьи, пострадавшие от чрезвычайных событий в связи с военными действиями и которые в течение последнего месяца переместились, эвакуировались или пострадали от обстрела/ракетного удара. А еще домохозяйства, которые находятся на временно оккупированных территориях.Обратите внимание! Регистрация для участия в программе – по ссылке.