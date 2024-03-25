На одного украинца – по 10 тысяч гривен: кто сможет получить такие выплаты

Для тех граждан, которые имеют низкие доходы, а также проживают в прифронтовых областях, открыли регистрацию на программу для получения социальных выплат. Среди приоритетных групп есть семьи с детьми, беременные женщины, лица с инвалидностью, пожилые люди и тому подобное.

Кто получит выплаты в Украине

Эстонский совет по делам беженцев в Украине сообщил, что открыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь.

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Граждане с низким уровнем доходов смогут получить по 3,6 тысячи гривен на одного члена домохозяйства в течение 3 месяцев. Речь идет о лицах из таких областей:

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Харьковской,

Херсонской,

Николаевской.

Какие критерии уязвимости для участия в программе

К приоритетным уязвимым группам входят:

одинокая мать или отец с детьми,

семьи, где женщина является единственным кормильцем,

домохозяйства с беременными,

семьи с 3 и более детьми до 18 лет,

с детьми до 2 лет,

с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы,

с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении,

домохозяйства, которые состоят из людей пожилого возраста (60+),

у которых полностью или частично разрушено жилье,

домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.

Кроме того, зарегистрироваться на программу могут семьи, пострадавшие от чрезвычайных событий в связи с военными действиями и которые в течение последнего месяца переместились, эвакуировались или пострадали от обстрела/ракетного удара. А еще домохозяйства, которые находятся на временно оккупированных территориях.