Хто отримає виплати в Україні
Естонська рада у справах біженців в Україні повідомила, що відкрила онлайн-реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу.
Читайте також Заповнити "дірку" від США: ЄС має гроші для України, але є умови
Громадяни із низьким рівнем доходів зможуть отримати по 3,6 тисячі гривень на одного члена домогосподарства впродовж 3 місяців. Йдеться про осіб з таких областей:
- Запорізької,
- Донецької,
- Луганської,
- Харківської,
- Херсонської,
- Миколаївської.
Які критерії вразливості для участі у програмі
До пріоритетних вразливих груп входять:
- одинока матір чи батько з дітьми,
- сім'ї, де жінка є єдиним годувальником,
- домогосподарства з вагітними,
- сім'ї з 3 і більше дітьми до 18 років,
- з дітьми до 2 років,
- з особами з інвалідністю 1 або 2 групи,
- з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дорогого лікування,
- домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+),
- у яких повністю або частково зруйноване житло,
- домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій.
Крім того, зареєструватися на програму можуть родини, які постраждали від надзвичайних подій у зв'язку з військовими діями та які впродовж останнього місяця перемістилися, евакуювалися або постраждали від обстрілу/ракетного удару. А ще домогосподарства, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.