Хто отримає виплати в Україні

Естонська рада у справах біженців в Україні повідомила, що відкрила онлайн-реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу.

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Громадяни із низьким рівнем доходів зможуть отримати по 3,6 тисячі гривень на одного члена домогосподарства впродовж 3 місяців. Йдеться про осіб з таких областей:

  • Запорізької,
  • Донецької,
  • Луганської,
  • Харківської,
  • Херсонської,
  • Миколаївської.

Які критерії вразливості для участі у програмі

До пріоритетних вразливих груп входять:

  • одинока матір чи батько з дітьми,
  • сім'ї, де жінка є єдиним годувальником,
  • домогосподарства з вагітними,
  • сім'ї з 3 і більше дітьми до 18 років,
  • з дітьми до 2 років,
  • з особами з інвалідністю 1 або 2 групи,
  • з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дорогого лікування,
  • домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+),
  • у яких повністю або частково зруйноване житло,
  • домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій.

Крім того, зареєструватися на програму можуть родини, які постраждали від надзвичайних подій у зв'язку з військовими діями та які впродовж останнього місяця перемістилися, евакуювалися або постраждали від обстрілу/ракетного удару. А ще домогосподарства, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.