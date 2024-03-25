Що з грошима ЄС

Президент України неодноразово наголошував для міжнародних партнерів, що через затримку фіндопомоги з боку США, проблема дефіциту зброї на фронті загострюється.

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Тож нині Європа намагається закрити потреби України. Проте з 85 мільярдів доларів від ЄС, всього 5,6 мільярда пішло на військову допомогу, а все інше – це гуманітарна та фінансова підтримка.

Зауважте! Європа може перевершити Росію за економічними показниками. За даними Світового банку, ВВП ЄС становить 16,75 трильйона доларів, тоді як Росії – 2,24 трильйона.

Тож Європа має гроші, аби покрити дефіцит викликаний затримками у США, але існують політичні перешкоди. Річ у тім, що до ЄС входять країни з різними поглядами: як проукраїнськими, так і проросійськими, тому домовитися саме про військову допомогу дуже складно.

Нагадаємо! Нещодавно ЄС оприлюднив план щодо посилення оборонної промисловості, яка в майбутньому могла б конкурувати з американською.

Так, Європа може заповнити прогалину, залишену США, і в деяких аспектах намагається це зробити. Але все залежить від того, чи зможуть найбільші союзники України в Європі продовжувати вигравати суперечку,

– написали у CNN.

Є й інші способи надати Україні допомогу. Наприклад Чехія закуповувала для нас артилерійські снаряди, й така практика стала популярною і в інших країнах.