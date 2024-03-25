Що з грошима ЄС
Президент України неодноразово наголошував для міжнародних партнерів, що через затримку фіндопомоги з боку США, проблема дефіциту зброї на фронті загострюється.
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Тож нині Європа намагається закрити потреби України. Проте з 85 мільярдів доларів від ЄС, всього 5,6 мільярда пішло на військову допомогу, а все інше – це гуманітарна та фінансова підтримка.
Тож Європа має гроші, аби покрити дефіцит викликаний затримками у США, але існують політичні перешкоди. Річ у тім, що до ЄС входять країни з різними поглядами: як проукраїнськими, так і проросійськими, тому домовитися саме про військову допомогу дуже складно.
Так, Європа може заповнити прогалину, залишену США, і в деяких аспектах намагається це зробити. Але все залежить від того, чи зможуть найбільші союзники України в Європі продовжувати вигравати суперечку,
– написали у CNN.
Є й інші способи надати Україні допомогу. Наприклад Чехія закуповувала для нас артилерійські снаряди, й така практика стала популярною і в інших країнах.