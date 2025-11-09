От 200 тысяч до 1,2 миллиона гривен: какие дополнительные выплаты получают УБД

Военнослужащие могут получать дополнительные выплаты, не включенные в основное денежное обеспечение. Их начисление зависит от конкретных условий и обстоятельств службы.

Получают ли УБД дополнительные выплаты в Украине?

В Украине военные, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), могут получать не только базовые выплаты, но и дополнительные надбавки и бонусы, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Это касается различных ситуаций: увольнение со службы, временная нетрудоспособность или государственные праздничные даты, такие как День Независимости.

Надбавки при демобилизации

Военные, увольняющиеся со службы, имеют право на единовременные компенсации. Для контрактников их размер устанавливается так:

рядовой состав – 8 прожиточных минимумов;

сержантский и старшинский состав – 9 прожиточных минимумов;

офицеры – 10 прожиточных минимумов.

Важно! Те, кто проходил службу по мобилизации, получают 4% месячного денежного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% месячного оклада.

Пособие по временной нетрудоспособности

У Минобороны также сообщили, что есть порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи. При этом, размер ее определяется в зависимости от степени инвалидности военнослужащего.

Заметьте! Для лиц I группы выплата составляет 400-кратный прожиточный минимум для трудоспособных, для II группы – 300-кратный, а для III группы – 200-кратный.

В результате максимальная сумма помощи может превышать 1,2 миллиона гривен (1 группа, связана с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы). А минимальная – в размере 212 тысяч гривен (3 группа, связана с прохождением службы).

Бонусы к государственным праздникам

Дополнительные бонусы к государственным праздникам предусмотрены для различных категорий участников боевых действий и ветеранов. Так, на День Независимости 2025 года участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства получили единовременную выплату в размере 1 000 гривен.

Лицам с особыми заслугами перед Родиной начислят большую сумму – 3 100 гривен. Для военных и ветеранов с инвалидностью вследствие войны предусмотрены выплаты от 2 700 до 3 100 гривен в зависимости от конкретного состояния и степени инвалидности.

Какие есть льготы для УБД при выходе на пенсию?