Від 200 тисяч до 1,2 мільйона гривень: які додаткові виплати отримують УБД

Військовослужбовці можуть отримувати додаткові виплати, що не включені до основного грошового забезпечення. Їх нарахування залежить від конкретних умов та обставин служби.

Чи отримують УБД додаткові виплати в Україні?

В Україні військові, які мають статус учасника бойових дій (УБД), можуть отримувати не лише базові виплати, а й додаткові надбавки та бонуси, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Це стосується різних ситуацій: звільнення зі служби, тимчасова непрацездатність або державні святкові дати, такі як День Незалежності.

Надбавки при демобілізації

Військові, що звільняються зі служби, мають право на одноразові компенсації. Для контрактників їх розмір встановлюється так:

рядовий склад – 8 прожиткових мінімумів;

сержантський та старшинський склад – 9 прожиткових мінімумів;

офіцери – 10 прожиткових мінімумів.

Важливо! Ті, хто проходив службу за мобілізацією, отримують 4% місячного грошового забезпечення за кожний місяць служби, але не менше ніж 25% місячного окладу.

Допомога по тимчасовій непрацездатності

У Міноборони також повідомили, що є порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги. При цьому, розмір її визначається залежно від ступеня інвалідності військовослужбовця.

Зауважте! Для осіб І групи виплата становить 400-кратний прожитковий мінімум для працездатних, для ІІ групи – 300-кратний, а для ІІІ групи – 200-кратний.

У результаті максимальна сума допомоги може перевищувати 1,2 мільйона гривень (1 група, пов’язана з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби). А мінімальна – у розмірі 212 тисяч гривень (3 група, пов’язана з проходженням служби).

Бонуси до державних свят

Додаткові бонуси до державних свят передбачені для різних категорій учасників бойових дій та ветеранів. Так, на День Незалежності 2025 року учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності отримали одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень.

Особам з особливими заслугами перед Батьківщиною нарахують більшу суму – 3 100 гривень. Для військових та ветеранів з інвалідністю внаслідок війни передбачено виплати від 2 700 до 3 100 гривень залежно від конкретного стану та ступеня інвалідності.

