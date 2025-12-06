Более миллиона гривен: какие дополнительные выплаты могут получить УБД в Украине

Украинские военные со статусом участников боевых действий имеют право не только на денежное обеспечение, но и на дополнительные выплаты. Однако их размер значительно отличается и зависит от обстоятельств службы.

Какие выплаты для УБД при демобилизации?

По закону, УБД могут получить дополнительные выплаты от государства после увольнения с военной службы или из-за временной нетрудоспособности, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

После демобилизации военным со статусом участника боевых действий выплачивают единовременные доплаты. Их размер зависит от типа службы и воинского звания.

Контрактники могут рассчитывать на такие доплаты:

военные рядового состава – 8 прожиточных минимумов;

лица сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;

представители офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.

Мобилизованные военные получают выплаты по-другому. УБД из этой категории начисляют помощь в размере 4% от денежного обеспечения за каждый полный месяц военной службы. Но они не могут получить меньше, чем 25% от месячного денежного обеспечения.

Какие выплаты в случае нетрудоспособности?

Однократно выплачивается денежная помощь и участникам боевых действий с временной нетрудоспособностью. Размер выплат регулируется исключительно степенью нетрудоспособности.

В зависимости от подтвержденной группы инвалидности сумма составляет:

для лиц І группы инвалидности – в размере 400-кратного прожиточного минимума;

для лиц ІІ группы инвалидности – в размере 300-кратного прожиточного минимума;

для лиц III группы инвалидности – в размере 200-кратного прожиточного минимума.

Таким образом, учитывая прожиточный минимум в размере 3 028 для трудоспособных лиц, максимальная сумма выплат для УБД с I группой может составлять более 1,2 миллиона гривен в 2025 году, пишет Минобороны.

Стоит знать! Также для УБД предусмотрены отдельные выплаты к праздникам. В частности, выплачивается ежегодная помощь ко Дню Независимости Украины. Сумма выплат зависит от статуса – в 2025 году размер колебался от 1 000 до 3 100 гривен.

Какие еще есть выплаты для УБД?

Денежную помощь УБД может дополнительно выплачивать также местные власти, при наличии финансовых ресурсов. Чтобы ее получить, военному необходимо обратиться в соответствующие органы по месту жительства. Обращения принимают:

исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Обратите внимание! Размер денежной помощи по регионам устанавливает каждая конкретная община самостоятельно.

Какие льготы действуют для УБД?