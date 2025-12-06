Понад мільйон гривень: які додаткові виплати можуть отримати УБД в Україні

Українські військові зі статусом учасників бойових дій мають право не лише на грошове забезпечення, але й на додаткові виплати. Проте їхній розмір значно відрізняється і залежить від обставин служби.

Які виплати для УБД при демобілізації?

За законом, УБД можуть отримати додаткові виплати від держави після звільнення з військової служби або через тимчасову непрацездатність, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Після демобілізації військовим зі статусом учасника бойових дій виплачують одноразові доплати. Їхній розмір залежить від типу служби та військового звання.

Контрактники можуть розраховувати на такі доплати:

військові рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;

особи сержантського і старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;

представники офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.

Мобілізовані військові отримують виплати по-іншому. УБД з цієї категорії нараховують допомогу у розмірі 4% від грошового забезпечення за кожен повний місяць військової служби. Але вони не можуть отримати менше, ніж 25% від місячного грошового забезпечення.

Які виплати у разі непрацездатності?

Одноразово виплачується грошова допомога й учасникам бойових дій з тимчасовою непрацездатністю. Розмір виплат регулюється виключно ступенем непрацездатності.

Залежно від підтвердженої групи інвалідності сума складає:

для осіб І групи інвалідності – у розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму;

для осіб ІІ групи інвалідності – у розмірі 300-кратного прожиткового мінімуму;

для осіб ІІІ групи інвалідності – у розмірі 200-кратного прожиткового мінімуму.

Таким чином, враховуючи прожитковий мінімум у розмірі 3 028 для працездатних осіб, максимальна сума виплат для УБД з І групою може складати понад 1,2 мільйона гривень у 2025 році, пише Міноборони.

Варто знати! Також для УБД передбачені окремі виплати до свят. Зокрема, виплачується щорічна допомога до Дня Незалежності України. Сума виплат залежить від статусу – у 2025 році розмір коливався від 1 000 до 3 100 гривень.

Які ще є виплати для УБД?

Грошову допомогу УБД може додатково виплачувати також місцева влада, за наявності фінансових ресурсів. Щоб її отримати, військовому необхідно звернутися до відповідних органів за місцем проживання. Звернення приймають:

виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зауважте! Розмір грошової допомоги по регіонах встановлює кожна конкретна громада самостійно.

Які пільги діють для УБД?