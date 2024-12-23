Помощь от государства: какие выплаты могут получить украинцы

Украинское правительство начало поддержку для своих граждан, которая поможет им легче пройти военную зиму. В частности в 2025 году украинцев ждут новые выплаты.

Помощь для ВПЛ

Так в главном фокусе государства всегда находятся переселенцы, сообщает 24 канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Например, течение этого декабря каждая малообеспеченная семья и семьи ВПО, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получают на каждого ребенка по 6,5 тысяч гривен.

Это средства – на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой,

– уточнил Шмыгаль.

Кроме того, с 2025 года в следующем году семьи переселенцев также смогут оформить субсидию на аренду жилья.

Ею смогут воспользоваться те семьи, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов, как отметила нардеп Елена Шуляк.

По ее словам, кроме 4 миллиардов гривен, которые заложили на программу еВідновлення в госбюджете на 2025 год, дополнительно выделяется еще 15 миллиардов гривен. Но получить эти средства смогут ВПО, которые потеряли жилье.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей объявил о дополнительном финансировании программы еВідновлення в размере 15 миллиардов гривен. Это означает, что уже в этом году около 10 000 домохозяйств – а это не менее 30 000 украинцев – получат необходимую поддержку для восстановления собственного жилья,

– подчеркнула Шуляк.

Выплаты на дрова

Кроме того, этой зимой около полумиллиона украинских семей, которые отапливают жилье дровами, углем и другим твердым топливом, получат дополнительную выплату – до 21 тысячи гривен. Средства уже выплачиваются в прифронтовых областях.

Принятое постановление предоставляет единовременную выплату разным домохозяйствам прифронтовых (приграничных) общин.

Речь идет об общинах таких областей:

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской:

Николаевской;

Черниговской.

Доплаты для учителей

Также с 1 января 2025 года правительство введет ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки".

Так Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября 2025 года указанная выплата будет увеличена до 2 000 гривен каждому педагогу.

Заметьте! Постановление о помощи педагогическим работникам учреждений общего среднего образования принято во исполнение поручения Президента Украины.