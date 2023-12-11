Будут ли продолжены выплаты ВПЛ: объяснение Минсоцполитики

С начала полномасштабного вторжения, украинское правительство ввело специальные выплаты для лиц, вынужденных осуществить внутреннее перемещение внутри Украины. Ставшие внешними переселенцами средства не получают.

Будут ли предоставляться выплаты для ВПЛ

Представители Минсоцполитики внесли предложение о продлении выплат для лиц, имеющих статус ВПЛ. Проверка получателей этой государственной помощи должна пройти в январе.

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Последний пересмотр выплат был в июле 2023 года. С 1 августа помощь оказывали подпадающим под обновленные критерии. Согласно этим правилам, пересмотр выплат должен производиться каждые 6 месяцев. Денежные средства поступают переселенцам двумя волнами: после 15 и 28 числа. Указанные выплаты сейчас таковы:

2 000 гривен получают лица старше 18 лет;

3 000 гривен – несовершеннолетние и граждане с инвалидностью.

Как отмечают в Минсоцполитики, выплаты для переселенцев – это денежная помощь. которая должна поддержать украинцев и помочь им интегрироваться. Именно поэтому средства в дальнейшем будут предоставляться пенсионерам и тем, кто не может устроиться на работу из-за объективных обстоятельств.

Не все ВПЛ с момента своего перемещения смогли интегрироваться в принимающие общины, а семьи, в которых есть дети, лица с инвалидностью и проживающие в зоне активных или возможных боевых действий, не имеют возможности отдавать детей в сады. Школы в таких регионах в подавляющем большинстве работают только в онлайн-формате, что существенно ограничивает возможность трудоспособных членов семей трудоустроиться,

– говорится в сообщении Минсоцполитики

Следует отметить, что эти выплаты будут связаны с другой социальной помощью, в частности речь идет о "муниципальной няне". Это спецработник, который имеет помощи родителям-переселенцам ухаживать за детьми. Также в Министерстве планируют процессы стимулирования трудоспособных лиц со статусом ВПЛ к трудоустройству, переобучению и заведению собственного дела.