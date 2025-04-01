Будут ли продолжать выплаты для ВПЛ с 1 апреля

С 1 апреля некоторые ВПЛ продолжат получать специальную помощь от государства. Речь идет именно о денежной поддержке.

Какую помощь могут получать ВПЛ сейчас

Автоматическое продление выплат для ВПЛ произошло еще с 1 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную социальную сервисную службу Украины.

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Напомним! Выплаты ВПО продолжаются на 6 месяцев. Средства предоставляются, если лицо соответствует определенным критериям.

Стоит также учитывать, что выплаты могут быть отменены по определенным причинам. Например, если переселенец находится за границей более 30 дней.

Нынешние выплаты для ВПЛ следующие:

дети и лица с инвалидностью могут получить ежемесячно 3 000 гривен;

взрослые – 2 000 гривен.

Стоит заметить, что в Украине до сих пор действует программа, позволяющая получить компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ. За одного переселенца владельцу недвижимости предоставляется 450 гривен ежемесячно.

Нужно учитывать, что такая компенсация может отменяться, если: