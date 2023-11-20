Выделили почти 6 миллиардов гривен: когда ВПЛ ждать своих выплат
Источник:Минреинтеграции
В ноябре на выплаты для ВПЛ направили почти 6 миллиардов гривен. Однако переселенцы смогут получить только в конкретные даты.
Когда ВПЛ получат выплаты
Поэтому в ноябре на выплаты ВПЛ выделили 5,8 миллиарда гривен. С начала 2023 года в целом на эти расходы было выделено 7,2 миллиарда гривен.
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Вчера Госказначейство перечислило на банки более 5,8 млрд гривен на выплаты ВПЛ в первом периоде ноября. Таким образом, в течение нескольких дней деньги поступят на банковские счета внутренних переселенцев,
– говорится в Минреинтеграции.
Свои выплаты переселенцы получают ежемесячно 15 или 28 числа. Поэтому те, кто еще не получил свои выплаты в ноябре, могут ожидать 28 числа.
Сколько платят для ВПЛ
С 1 августа ежемесячное пособие для ВПЛ назначается только на 6 месяцев. Однако ее могут продлить для семьи в составе которой:
- дети с инвалидностью;
- лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью;
- лица пенсионного возраста;
- трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.
Также выплаты продолжат, если совокупный доход на одного члена семьи не превышает четырех прожиточных минимумов.Напомним! В основном для ВПЛ выплачивают 2 тысячи гривен в месяц, однако для лиц с инвалидностью и детям эта сумма составляет 3 тысячи гривен.