Выплаты для ВПЛ в Украине: какую денежную помощь получат переселенцы

Часть переселенцев потеряла свои выплаты в сентябре. В правительстве решили отменить денежную помощь тем, кто имеет возможность самостоятельно себя обеспечить.

Какие выплаты получают ВПЛ

Только в сентябре 2023 на помощь переселенцам было направлено 5,8 миллиарда гривен. Речь идет о денежных выплатах, без учета гуманитарки.

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Денежные средства предоставляются двумя волнами: после 15 и 28 числа. С 1 сентября произошла верификация переселенцев, по которой для некоторых ВПЛ были отменены выплаты.

Кто больше не получит денежную помощь:

лица, которые более месяца находятся за границей без веских причин – обучение, стажировка, командировка, уход за больным родственником;

граждане, имеющие депозит свыше 100 тысяч гривен;

украинцы, вернувшиеся домой или имеющие жилье на менее опасной территории Украины;

те, кто приобрел авто, которому меньше 5 лет;

лица, покупавшие банковский металл, валюту или недвижимость на сумму свыше 100 тысяч гривен.

Учитывается жилье, которое не находится в оккупации и не в прифронтовой зоне.

Размер выплат для ВПЛ

2 000 гривен – взрослые;

3 000 гривен – дети до 18 лет, лица с инвалидностью.

Сейчас правительство рассматривает возможность увеличить расходы из бюджета на выплаты ВПЛ. Также начался процесс постройки домов, которые получат многодетные семьи со статусом переселенцев, эту инициативу финансирует фонд Елены Зеленской.