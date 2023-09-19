Выплаты для ВПЛ в Украине: какую денежную помощь получат переселенцы
Часть переселенцев потеряла свои выплаты в сентябре. В правительстве решили отменить денежную помощь тем, кто имеет возможность самостоятельно себя обеспечить.
Какие выплаты получают ВПЛ
Только в сентябре 2023 на помощь переселенцам было направлено 5,8 миллиарда гривен. Речь идет о денежных выплатах, без учета гуманитарки.
Читайте также Ваша оплата за газ не будет учитываться: как теперь платить за коммуналку
Денежные средства предоставляются двумя волнами: после 15 и 28 числа. С 1 сентября произошла верификация переселенцев, по которой для некоторых ВПЛ были отменены выплаты.
Кто больше не получит денежную помощь:
- лица, которые более месяца находятся за границей без веских причин – обучение, стажировка, командировка, уход за больным родственником;
- граждане, имеющие депозит свыше 100 тысяч гривен;
- украинцы, вернувшиеся домой или имеющие жилье на менее опасной территории Украины;
- те, кто приобрел авто, которому меньше 5 лет;
- лица, покупавшие банковский металл, валюту или недвижимость на сумму свыше 100 тысяч гривен.
Размер выплат для ВПЛ
- 2 000 гривен – взрослые;
- 3 000 гривен – дети до 18 лет, лица с инвалидностью.
Сейчас правительство рассматривает возможность увеличить расходы из бюджета на выплаты ВПЛ. Также начался процесс постройки домов, которые получат многодетные семьи со статусом переселенцев, эту инициативу финансирует фонд Елены Зеленской.