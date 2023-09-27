Новая помощь для ВПЛ: услуга будет доступна только для трех областей

27 сентября 2023, 15:52
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Источник:

БФ "Право на защиту"

ВПЛ получают помощь не только от Украины, но и международных организаций и разнообразных благотворительных фондов. В настоящее время переселенцы могут получить компенсацию за жилье.

Какую помощь окажут ВПО

Специальные выплаты получают переселенцы, переехавшие на территории Киевщины, Кировоградщины и Черкасщины. Помощь оказывает благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с ООН.

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Представители благотворительной организации сообщили, что участие в программе могут принять лица, которые:

  • хотят переехать поближе к месту работы, заведению обучения детей;
  • находятся под угрозой потери жилья, в котором сейчас проживают;
  • проживают в местах компактного проживания, которые могут быть расформированы.

Эта денежная помощь равна сумме арендной платы за полгода проживания. В "Праве на защиту" объяснили, что эти выплаты должны поддержать переселенцев и лучше адаптировать их к новому местонахождению.

Для получения компенсации необходимо подать документы в органы социальной защиты. Для оформления требуется:

  • написать заявление;
  • добавить удостоверение личности и справку ВПЛ.

Помощь для переселенцев

Несмотря на компенсацию аренды, ВПЛ имеют право на денежную помощь от государства:

  • 2 000 гривен – взрослые лица;
  • 3 000 гривен – лица с инвалидностью, дети до 18 лет.

Также переселенцам оказывают гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, электроники и других отопительных средств. Для получения льгот, ВПЛ обязательно должны получить соответствующую справку.

Автор: Анастасія Зорик