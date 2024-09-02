Еще на полгода: выплаты для ВПЛ продлили

2 сентября 2024, 10:40
Читати новину українською
Автор: Татьяна Стельмах

Источник:

Кабмин

Для части ВПЛ с 1 сентября продлили выплаты еще на полгода. В частности это касается пенсионеров, детей и лиц с инвалидностью.

Выплаты ВПЛ продлили

Еще на полгода автоматически выплаты продлили для следующих категорий ВПЛ:

Читайте также Украинские пенсионеры могут получить эти услуги бесплатно

  • Лицам пенсионного возраста, которые получают пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума (9 444 гривен),
  • Лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, детям с тяжелыми заболеваниями
  • Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности таким, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).

Обратите внимание! Все остальные ВПЛ должны подавать заявку на продолжение выплат.

Размер выплат остался неизменным:

  • 3 тысячи гривен – лица с инвалидностью и дети;
  • 2 тысячи гривен – все остальные.