Еще на полгода: выплаты для ВПЛ продлили
2 сентября 2024, 10:40Читати новину українською
Источник:Кабмин
Для части ВПЛ с 1 сентября продлили выплаты еще на полгода. В частности это касается пенсионеров, детей и лиц с инвалидностью.
Выплаты ВПЛ продлили
Еще на полгода автоматически выплаты продлили для следующих категорий ВПЛ:
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- Лицам пенсионного возраста, которые получают пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума (9 444 гривен),
- Лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, детям с тяжелыми заболеваниями
- Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности таким, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).
Обратите внимание! Все остальные ВПЛ должны подавать заявку на продолжение выплат.
Размер выплат остался неизменным:
- 3 тысячи гривен – лица с инвалидностью и дети;
- 2 тысячи гривен – все остальные.