Кому из ВПЛ автоматически продолжат выплаты в Украине

В феврале уменьшится количество внутренне перемещенных лиц, получающих денежную помощь. Однако с 1 декабря некоторым категориям ВПЛ автоматически продолжат выплаты еще на полгода.

Кому продолжат выплаты

Продолжение выплат предусмотрено для уязвимых категорий населения. Речь идет, в частности, о людях с инвалидностью, имеющих статус ВПЛ. Они будут получать пособие на проживание в размере 3 тысяч гривен.

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Также продлить выплаты могут другим категориям ВПЛ.

Соответствующая помощь семье будет продлена автоматически еще на полгода, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность ;

Кроме того, выплаты продолжат при условии, если в составе семьи есть трудоспособные лица, которые:

ухаживают за детьми младше 6 лет или тяжело больными детьми;

лица с инвалидностью I или II группы;

граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;

лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Также в эту категорию входят:

физические лица, оказывающие социальные услуги и получающие компенсацию за их предоставление;

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, местожительство которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

Что изменится для ВПЛ в ближайшее время

С 1 февраля денежная помощь будут получать более 170 тысяч ВПЛ, хотя в настоящее время выплаты получают 2,6 миллиона человек.

Согласно нововведениям, денежную помощь теперь смогут получить переселенцы по возвращении из-за границы. Для этого им следует обратиться в уполномоченные органы через 15 рабочих дней после приезда в Украину. Главным условием является то, что они не получали эти соцвыплаты раньше.

Кроме того, выплаты для ВПЛ будут прекращаться через 3 месяца после окончания боевых действий или оккупации территории, на которой они зарегистрированы.