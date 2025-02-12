Риски велики: кто из ВПЛ может потерять выплаты в марте 2025 года

Правительство автоматически продлит выплаты для внутренне перемещенных лиц в марте 2025 года. Но некоторые переселенцы могут их потерять.

ВПЛ могут потерять денежные выплаты

Это может произойти после проверки на соответствие критериям для получения выплат, передает 24 канал со ссылкой на пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.

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Всем ВПЛ, которые уже получают помощь, автоматически продлят выплаты без подачи заявок.

В частности размер помощи в 2025 году остался на уровне 2024 года:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен;

для других лиц – 2 тысячи гривен.

Но после проверки на соответствие критериям для получения выплат, некоторые украинцы могут потерять денежную помощь. Например, если человек более 30 дней находится за границей, приобрел жилье или авто, вырос его доход, то государство прекратит выплату.

Систематический контроль за правомерностью полученных выплат позволяет обеспечить адресное реагирование на потребности ВПЛ и рациональное использование бюджетных ресурсов для тех, кто в этом нуждается,

– объяснили в Национальной социальной сервисной службе.

Интересно! По результатам проверок в 2024 году в более 79% случаев установлен факт отсутствия лиц по указанным адресам.