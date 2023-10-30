Выплаты для ВПЛ с 1 ноября: какие изменения ждут переселенцев

С 1 ноября переселенцев ждет всего одно изменение, которое облегчит оформление помощи от государства. В размере выплат и других аспектах все будет по-прежнему.

Изменения с 1 ноября для ВПЛ

С ноября по оформлению статуса ВПЛ для всей семьи может обратиться одно лицо от имени всех других. Раньше каждый должен это делать отдельно. Однако это касается только тех, кто будет обращаться за помощью впервые.

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Это изменение должны были ввести еще 1 августа 2023, но отсрочили до 1 ноября.

Для переселенцев, уже получающих выплаты, автоматически продлили помощь до конца января 2024 года.

Размер выплат остался без изменений:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.

Кому из ВПЛ вернут выплаты

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, которые возобновят выплаты следующим категориям ВПЛ:

лица, ошибочно указанные в реестрах ЗАГСа как умершие (около 10 тысяч человек);

владельцы разрушенного жилья, которым ошибочно прекратили выплаты;

вернувшиеся из-за границы, но не уведомившие об этом органы соцзащиты;

владельцы разрушенного жилья, никуда не переместившиеся и имеющие право на выплаты.

Напомним, что выплаты прекращают для ВПЛ, что: