"Зимние выплаты" от ЮНИСЕФ: кто и где получит финансовую помощь

Финансовая поддержка от ЮНИСЕФ направлена на улучшение условий жизни и обеспечение базовых потребностей этих семей в сложных социально-экономических условиях. В частности, программа оказывает денежную поддержку семьям с детьми, проживающим на прифронтовых территориях.

Денежная помощь для семей

Как сообщают в Минреинтеграции, сейчас осуществлены выплаты для более 2 тысяч домохозяйств в Сумской области, расположенных в 30-километровой зоне от линии соприкосновения. Это позволит обеспечить более 2,5 тысячи детей из уязвимых семей всем необходимым до наступления зимних холодов.

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В то же время продолжается программа финансовой помощи для домохозяйств в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Поэтому, более 12 тысяч домохозяйств получат по 21 800 гривен.

Интересно! Увеличено количество лиц, которые получат помощь, с 60 до 100 тысяч в шести прифронтовых общинах.

В целом, на указанный проект ЮНИСЕФ выделил более 260 миллионов гривен. Впрочем, кроме финансовой поддержки, в рамках программы предусмотрено оказание помощи в натуральной форме, в частности: