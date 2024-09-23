Грошова допомога для сімей

Як повідомляють у Мінреінтеграції, нині здійснено виплати для понад 2 тисяч домогосподарств у Сумській області, що розташовані у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення. Це дозволить забезпечити понад 2,5 тисячі дітей з вразливих сімей всім необхідним до настання зимових холодів.

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Водночас триває програма фінансової допомоги для домогосподарств у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Відтак, понад 12 тисяч домогосподарств отримають по 21 800 гривень.

Цікаво! Збільшено кількість осіб, які отримають допомогу, з 60 до 100 тисяч у шести прифронтових громадах.

В цілому, на зазначений проєкт ЮНІСЕФ виділив понад 260 мільйонів гривень. Втім окрім фінансової підтримки, в рамках програми передбачено надання допомоги в натуральній формі, зокрема: