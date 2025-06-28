Праздничная выплата ко Дню Независимости: кто может получить деньги от государства

К главному празднику страны часть украинцев получит разовую финансовую помощь. Деньги предусмотрены для отдельных льготных категорий населения.

Кто и какую сумму получит от государства до 24 августа

К главному государственному празднику государство традиционно оказывает разовую финансовую поддержку льготным категориям граждан. Размеры выплат отличаются в зависимости от статуса и заслуг, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Больше всего получат люди с инвалидностью вследствие войны: от 2 700 до 3 100 гривен. Такую же сумму выплатят лицам с особыми заслугами перед Родиной. В то же время:

1 000 гривен предусмотрено для участников боевых действий и пострадавших во время Революции Достоинства;

650 гривен для членов семей погибших военных, ветеранов войны и жертв нацизма;

450 гривен для участников войны, бывших узников, насильно вывезенных лиц и детей партизан.

Важно! Те, кто не имеют соответствующего статуса, не смогут претендовать на праздничную доплату.

Как подать заявление на выплату ко Дню Независимости

Оформить заявление можно одним из трех способов:

лично в ЦПАУ или отделении Пенсионного фонда;

по почте в адрес территориального подразделения ПФУ;

онлайн через портал Пенсионного фонда, используя электронную подпись.

К заявлению обязательно прилагают копии паспорта и удостоверения, а при личном обращении уже оригиналы документов.