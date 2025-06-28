Праздничная выплата ко Дню Независимости: кто может получить деньги от государства
- Ко Дню Независимости некоторые категории украинцев получат разовую финансовую помощь от государства. Суммы выплат варьируются от 450 до 3 100 гривен в зависимости от статуса.
- Заявление на получение выплаты можно оформить лично, по почте, или онлайн через портал Пенсионного фонда, добавив копии необходимых документов.
К главному празднику страны часть украинцев получит разовую финансовую помощь. Деньги предусмотрены для отдельных льготных категорий населения.
Кто и какую сумму получит от государства до 24 августа
К главному государственному празднику государство традиционно оказывает разовую финансовую поддержку льготным категориям граждан. Размеры выплат отличаются в зависимости от статуса и заслуг, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
Читайте также Прожиточный минимум в Украине: вырастет ли его размер летом 2025 года
Больше всего получат люди с инвалидностью вследствие войны: от 2 700 до 3 100 гривен. Такую же сумму выплатят лицам с особыми заслугами перед Родиной. В то же время:
- 1 000 гривен предусмотрено для участников боевых действий и пострадавших во время Революции Достоинства;
- 650 гривен для членов семей погибших военных, ветеранов войны и жертв нацизма;
- 450 гривен для участников войны, бывших узников, насильно вывезенных лиц и детей партизан.
Важно! Те, кто не имеют соответствующего статуса, не смогут претендовать на праздничную доплату.
Как подать заявление на выплату ко Дню Независимости
Оформить заявление можно одним из трех способов:
- лично в ЦПАУ или отделении Пенсионного фонда;
- по почте в адрес территориального подразделения ПФУ;
- онлайн через портал Пенсионного фонда, используя электронную подпись.
К заявлению обязательно прилагают копии паспорта и удостоверения, а при личном обращении уже оригиналы документов.