Выплаты ко Дню Независимости: кому нужно обратиться с заявлением

В 2025 году механизм проведения выплаты разовой денежной помощи ко Дню Независимости такой же, как и в прошлом году. Однако некоторым категориям граждан деньги не начислят автоматически.

Кто получит выплаты ко Дню Независимости

Денежная помощь предусмотрена ветеранам, пенсионерам и другим категориям украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Как будут выплачивать деньги:

Пенсионерам, которые имеют право на такую выплату

Денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.

Ветеранам войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами

Средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу или работают, на основании поданных работодателями заявок. Убедитесь, что работодатель имеет документы о вашей принадлежности к ветеранам войны.

Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу и не работает

Для получения помощи ко Дню Независимости нужно обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении указываются реквизиты паспорта, идентификационный код и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.

Как подать заявление

Лично, обратившись в выбранный сервисный центр ПФУ или ЦНАП по зарегистрированному месту жительства (пребывания);

По почте – в адрес территориального органа ПФУ;

Онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, с наложением квалифицированной электронной подписи.

Важно! Заявления на осуществление разовой денежной выплаты подаются до 1 августа текущего года. Если возможность подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2025 года.