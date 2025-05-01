Выплаты ко Дню Независимости в 2025 году: какие группы людей с инвалидностью получат средства

В текущем году немало украинцев могут получить выплаты от государства. В том числе и ко Дню Независимости.

Кто из людей с инвалидностью может получить выплаты

Разовая денежная помощь будет выплачиваться до 24 августа 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Читайте также Получат ли украинские пенсионеры выплаты ко Дню Независимости

Так денежная помощь предусматривается и для лице, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

І группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

Напомним! Размеры выплат в этом году варьируются в пределах 450 - 3 100 гривен, как это и было в прошлом году.