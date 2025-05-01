Выплаты ко Дню Независимости в 2025 году: какие группы людей с инвалидностью получат средства
- Ко Дню Независимости 2025 года будет выплачена разовая денежная помощь людям с инвалидностью.
- Выплаты будут предоставляться лицам с инвалидностью из-за войны, бывшим малолетним узникам концлагерей и другим, суммы зависят от группы инвалидности.
В текущем году немало украинцев могут получить выплаты от государства. В том числе и ко Дню Независимости.
Кто из людей с инвалидностью может получить выплаты
Разовая денежная помощь будет выплачиваться до 24 августа 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
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Так денежная помощь предусматривается и для лице, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
- І группа – 3 100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен;
- III группа – 2 700 гривен.
Напомним! Размеры выплат в этом году варьируются в пределах 450 - 3 100 гривен, как это и было в прошлом году.