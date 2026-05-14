Выплаты ко Дню Независимости: Кабмин установил размеры денежной помощи в этом году

Кабмин установил размеры важной денежной выплаты. Она предоставляется украинцам раз в год – ко Дню Независимости.

Какие будут выплаты ко Дню Независимости в 2026 году?

Суммы указаны в постановлении №602, с которым можно ознакомиться на Правительственном портале.

Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2026 года в частности лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы – 3 100 гривен; II группы – 2 900 гривен; II группы – 2 700 гривен.

Также в список получателей выплат попали:

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1 000 гривен;

лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной – 3 100 гривен;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, жены (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, жены (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз – 650 гривен;

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 гривен.

Заметьте! Подобные выплаты были предусмотрены украинцам и в прошлом году.

Что еще стоит знать о выплатах в Украине?

Украинцы могут получить деньги в мае. Однако для этого они должны соответствовать определенным категориям. Об этом сообщили в КГГА.

По случаю Дня Киева, который традиционно отмечают в последнее воскресенье мая, почти 35 тысяч киевлян, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке, получат единовременную материальную помощь по программе "Забота. Навстречу киевлянам",

– говорится на сайте.

Наибольшую выплату – 1 500 гривен – получат такие категории лиц:

праведники Бабьего Яра; участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы с сентября по ноябрь 1941 года; ветераны подпольно-партизанского движения; родители и матери погибших в мирное время солдат срочной службы.

Поддержку в размере 1 тысячи гривен начислят:

репрессированным и членам их семей, которые были принудительно переселены; лицам, которые получают помощь на детей с инвалидностью подгруппы А; детям-сиротам; лицам, которые являются получателями временной помощи на детей без родительской опеки.

А 800 гривен предусматривается в этом мае:

людям, которые получают социальную пенсию на детей с инвалидностью; лицам, которые получают государственную социальную пенсию на детей с инвалидностью; украинцам, которые получают помощь на тяжелобольных детей; тем, кто получает помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство; лицам, которые получают помощь при усыновлении ребенка; жителям столицы, которые получают государственную социальную помощь детям умершего кормильца; киевлянам, которые получают помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях; людям, получающим пенсию в связи с потерей кормильца, назначенную детям; жителям Киева, получающим государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Всего помощь получат 17 категорий людей. А украинцы, которые одновременно относятся к нескольким категориям, получат выплату в большем размере.

Обратите внимание! Лицам, которые находятся на полном государственном содержании, единовременная не предусмотрена.

Что еще известно о выплатах в Украине?

Украинцы должны были получить выплату в 1 500 гривен. Однако некоторым людям она так и не поступила.

Начальница главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области Елены Корчак рассказала, что деньги должны поступить до 25 мая вместе с пенсией или другой социальной выплатой. Дополнительно подавать обращение не нужно.

Также с 7 мая начались начисления с 7 мая "Национального кэшбека" за март. Средства получат почти 4,8 миллиона человек.

На этот раз также впервые поступит кэшбек за топливо. Программу продлили до 31 мая.