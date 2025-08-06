Как украинцу получить 1 000 гривен на День Независимости
- Отдельные категории украинцев могут получить от 450 до 3 100 гривен ко Дню Независимости, в частности 1 000 гривен.
- Выплаты предоставляются УБД, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
Отдельные категории украинцев могут получить от 450 до 3 100 гривен на День Независимости. Некоторым предусмотрена выплата в размере 1 000 гривен.
Кто может получить 1 000 гривен?
Выплаты предусмотрены в августе, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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1 000 гривен могут получить:
- УБД;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
Когда поступят выплаты?
Выплаты ко Дню Независимости в зависимости от категории будут начислять по-разному.
Пенсионерам, которые имеют право на помощь ко Дню Независимости, выплата будет осуществлена в августе вместе с пенсией. Военнослужащим выплата будет проведена воинской частью на основании поданной в ПФУ заявки.
Если лицо не является пенсионером и не проходит службу, помощь ко Дню Независимости будет проведена по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату.