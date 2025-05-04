2 900 гривен ко Дню Независимости: кто и как может получить выплаты

Ветеранам и пострадавшим от войны выплатят денежную помощь ко Дню Независимости 2025. Часть из них получит около 3 000 гривен.

Кто получит 2 900 гривен ко Дню Независимости

Разовые выплаты в размере от 2 700 до 3 100 гривен предусмотрены для людей с инвалидностью вследствие войны и бывших малолетних (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концлагерей, гетто. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Эта категория украинцев получит разную сумму средств в зависимости от группы инвалидности:

I группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

ІII группа – 2 700 гривен.

Кто относится к лицам с инвалидностью вследствие войны

Этот статус имеют люди, которые получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания во время:

Защиты Родины или выполнения обязанностей военной службы;

Участия в антитеррористической операции (АТО) или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны;

Пребывания в государствах, где велись боевые действия;

Участия в акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича;

Выполнение работ, связанных с разминированием боеприпасов и другие.

Какой механизм выплат



Выплаты осуществляются через органы социальной защиты населения по месту жительства получателей. Для этого не нужно подавать дополнительные заявления – средства будут начисляться автоматически на основе данных, имеющихся в государственных реестрах.