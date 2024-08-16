Бывшие военные и праздничные выплаты: кто имеет право на помощь ко Дню Независимости

Некоторые граждане могут получить единовременную финансовую помощь ко Дню Независимости Украины. Пенсионный фонд объяснил, имеют ли право на эти выплаты бывшие военнослужащие, которые не являются пенсионерами и получили удостоверение участника боевых действий после 1 августа 2024 года.

Выплаты ко Дню Независимости для бывших военных

В Пенсионном фонде Украины отметили, что порядок предоставления денежной выплаты ко Дню Независимости регулируется рядом законов Украины:

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"О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";

"О жертвах нацистских преследований";

Постановление Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях".

Таким образом, на получение денежной помощи могут рассчитывать те лица, которые получили соответствующий статус до 24 августа этого года.

Как получить выплату бывшему военному

Чтобы получить выплату бывшему военнослужащему, который не является пенсионером, необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины вместе со следующими документами: