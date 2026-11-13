Выплаты малообеспеченным в 2026 году: как будут начислять деньги в ноябре

В ноябре Пенсионный фонд предоставляет не только традиционную, но и новую базовую социальную помощь малообеспеченным семьям. Основным ориентиром стала базовая величина в размере 4 500 гривен.

Кому государство перечислит деньги в ноябре

Окончательная сумма на карте будет зависеть от разницы между совокупной расчетной суммой для всех членов семьи и их реальным среднемесячным доходом за последние три месяца, что указано на сайте Министерства социальной политики.

Для первого взрослого заявителя, каждого ребенка до 18 лет и людей с инвалидностью I или II группы государство учитывает 100% базовой величины, то есть 4 500 гривен .

. В свою очередь, для каждого следующего взрослого члена семьи эта сумма составляет 70%, что равно 3 150 гривен.

Обратите внимание! При этом стандартный механизм по-прежнему опирается на прожиточный минимум, при котором государство покрывает разницу между установленным уровнем обеспечения и реальными доходами домохозяйства.

Для трудоспособных лиц этот уровень составляет 1 996,80 гривны, а для людей, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 2 595 гривен.

На детей до 6 лет заложено 4 084,65 гривны, от 6 до 18 лет – 5 092,40 гривны, а для студентов до 23 лет – 4 825,60 гривны.

Важно помнить, что переход на БСД является добровольным – семьи будут самостоятельно принимать решение.

При этом ранее назначенные виды государственной социальной помощи будут продолжать выплачиваться в соответствии с установленными законодательством условиями,

– подчеркнули в Минсоцполитики.

Напомним, что законопроект о " базовой социальной помощи " народные депутаты поддержали еще в октябре этого года. БСЗ предназначена для малообеспеченных семей, многодетных семей и т. д.