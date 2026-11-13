Виплати малозабезпеченим у 2026 році: як нарахують гроші у листопаді

Кому держава перерахує гроші у листопаді

Кінцева сума на картці залежатиме від різниці між сукупною розрахунковою сумою для всіх членів родини та їхнім реальним середньомісячним доходом за останні три місяці, про що вказано на сайті Міністерства соціальної політики.

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Для першого дорослого заявника, кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю I чи II групи держава враховує 100% базової величини, тобто 4 500 гривень .

. Натомість для кожного наступного дорослого члена сім'ї ця сума становить 70%, що дорівнює 3 150 гривень.

Зауважте! Водночас стандартний механізм і далі спирається на прожитковий мінімум, де держава покриває різницю між встановленим рівнем забезпечення та реальними доходами домогосподарства.

Для працездатних осіб цей рівень становить 1 996,80 гривні, а для людей, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 2 595 гривень.

На дітей до 6 років закладено 4 084,65 гривні, від 6 до 18 років – 5 092,40 гривні, а для студентів до 23 років – 4 825,60 гривні.

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Важливо пам’ятати, що перехід на БСД є добровільним – сім’ї самостійно прийматимуть рішення.

При цьому раніше призначені види державної соціальної допомоги продовжуватимуть виплачуватися відповідно до встановлених законодавством умов– наголосили у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що законопроєкт щодо базової соціальної допомоги народні депутати підтримали ще у жовтні цього року. БСЗ спрямована на малозабезпечені сім'ї, багатодітні родини тощо.