Помощь на ребенка: какие выплаты ждут родителей в 2024 году
Источник:Минсоцполитики
Благодаря повышению прожиточного минимума в 2024 году увеличится и размер государственного пособия на детей. В Минсоцполитики объяснили, каких выплат это касается и на какие суммы могут рассчитывать родители.
Прожиточный минимум для детей
Следовательно, размер прожиточного минимума для детей в 2024 году составит:
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- на детей до 6 лет – 2 563 гривны;
- на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривны.
Какой будет помощь одиноким матерям
Помощь на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.
Максимальный размер пособия в 2024 году составит:
- на детей до 6 лет – 2 563 гривны;
- на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.
Выплаты при усыновлении
Размер пособия на детей, над которыми установлены опека или попечительство, также зависит от прожиточного минимума и меняется с нового года у.Обратите внимание! Эта помощь выплачивается в размере 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста и 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью.
С 1 января выплаты будут следующими:
- для детей до 6 лет составят – 6 407,5 гривны, с инвалидностью – 8 970,5 гривны.
- для детей от 6 до 18 лет составят – 7 990 гривен и 11 186 гривен соответственно.
Упаковка малыша
Родители новорожденных имеют право единовременно получить "Упаковку малыша", включающую самые необходимые вещи для ребенка, такие как подгузники, пеленки, одеяла, носки, одежда, средства детской гигиены, полотенце и игрушку.Заметьте! Вместо него родители могут получить денежную компенсацию. Ее размер составляет не менее трех прожиточных минимумов для детей младше 6 лет. Следовательно, с 2024 года эта сумма увеличится до 7689 гривен.