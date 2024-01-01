Помощь на ребенка: какие выплаты ждут родителей в 2024 году

Благодаря повышению прожиточного минимума в 2024 году увеличится и размер государственного пособия на детей. В Минсоцполитики объяснили, каких выплат это касается и на какие суммы могут рассчитывать родители.

Прожиточный минимум для детей

Следовательно, размер прожиточного минимума для детей в 2024 году составит:

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на детей до 6 лет – 2 563 гривны;

на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривны.

Какой будет помощь одиноким матерям

Временная помощь предоставляется детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно. Размер этого пособия рассчитывается так же как при выплатах одиноким матерям.

Помощь на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Максимальный размер пособия в 2024 году составит:

на детей до 6 лет – 2 563 гривны;

на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

Выплаты при усыновлении

Размер пособия на детей, над которыми установлены опека или попечительство, также зависит от прожиточного минимума и меняется с нового года у.

Обратите внимание! Эта помощь выплачивается в размере 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста и 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью.

С 1 января выплаты будут следующими:

для детей до 6 лет составят – 6 407,5 гривны, с инвалидностью – 8 970,5 гривны.

для детей от 6 до 18 лет составят – 7 990 гривен и 11 186 гривен соответственно.

Упаковка малыша

Родители новорожденных имеют право единовременно получить "Упаковку малыша", включающую самые необходимые вещи для ребенка, такие как подгузники, пеленки, одеяла, носки, одежда, средства детской гигиены, полотенце и игрушку.

Вместо него родители могут получить денежную компенсацию. Ее размер составляет не менее трех прожиточных минимумов для детей младше 6 лет. Следовательно, с 2024 года эта сумма увеличится до 7689 гривен.