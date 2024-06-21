Не все получат дополнительные выплаты: кто из пенсионеров может рассчитывать на помощь от ООН

Некоторые украинцы могут получить дополнительные выплаты от ООН. Право на получение дополнительной финансовой помощи в рамках реализации проекта не все, а только определенные пенсионеры, которые соответствуют условиям программы.

Кто получит финансовую поддержку от ООН

Всемирная продовольственная программа ООН продолжит реализацию инициативы по дополнительной поддержке пенсионеров также в июне 2024 года. В частности, не все пенсионеры, а именно жители прифронтовых областей смогут получить от организации дополнительную финансовую помощь.

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Пенсионеры, которые имеют право на дополнительную финансовую помощь в рамках проекта, должны соответствовать следующим условиям:

получать пенсию в размере менее 3 250 гривен;

проживать на территориях активных или возможных боевых действий;

не получать с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание ВПЛ.

При этом, выплату дополнительной помощи прекращают, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из вышеперечисленных условий.

В каких областях надо жить, чтобы получить помощь

! Перечень получателей выплат составляется на основе данных из баз ПФУ. Выплаты производятся автоматически, без необходимости в каком-либо обращении граждан.

Дополнительную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН предоставляют пенсионерам, проживающих в регионах с активными или потенциальными военными действиями, в частности в таких областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской области.

! Выплата дополнительной денежной помощи осуществляется путем перечисления средств на банковские счета пенсионеров, или же через отделения АО "Укрпочта".