Ветераны с инвалидностью могут получить выплаты от государства: о какой сумме идет речь

Ветераны с инвалидностью и статусом участника боевых действий могут получить финансовую поддержку от государства. Такая помощь одноразовая, а ее сумма зависит от степени инвалидности.

Кто может получить помощь

Право на выплаты имеют военнослужащие, которым установлена инвалидность из-за участия в мероприятиях по обороне страны, сообщают в Минветеранов.

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Ветераны, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии, травмы или болезни, связанных с боевыми действиями, могут претендовать на единовременную финансовую помощь от государства.

Обратите внимание! Военнослужащие украинских подразделений, которые получили инвалидность во время участия в оборонительных операциях, также имеют право на такую помощь.

Какие размеры выплат

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума, установленного на 1 января соответствующего года для трудоспособных лиц, и может быть следующим:

400 прожиточных минимумов – для лиц с инвалидностью I группы;

300 прожиточных минимумов – для лиц с инвалидностью II группы;

250 прожиточных минимумов – для лиц с инвалидностью III группы.

Если лицо, получившее инвалидность, имеет одновременное право на единовременную выплату по этой статье и другим законам Украины, оно может выбрать один из вариантов выплаты по своему усмотрению.

Как оформить выплату

Лица, которые уже воспользовались правом на получение единовременной денежной помощи согласно Закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", могут получить выплату в большем размере, если медико-социальная экспертная комиссия установила им высшую группу инвалидности. При этом учитывается сумма, выплаченная ранее.

Для оформления пособия необходимо подать следующие документы:

заявление по форме из приложения 2 к Порядку выплаты единовременной денежной помощи при установлении инвалидности;

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

справку медико-социальной экспертной комиссии;

удостоверение личности заявителя или его представителя (в случае подачи документов уполномоченным лицом) и документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный согласно законодательству;

индивидуальный номер налогоплательщика (кроме тех, кто по религиозным убеждениям не имеет такого номера и имеет соответствующую отметку в паспорте).

Обратите внимание! Если некоторые из этих документов уже есть в межведомственной комиссии или хранятся в информационно-коммуникационных системах, в заявлении достаточно указать только необходимые данные для получения единовременного пособия.