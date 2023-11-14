Выплаты почти 6 тысяч гривен: кто может получить денежную помощь от ООН
Источник:Фонд "Право на защиту"
ООН продолжает оказывать гуманитарную помощь украинцам. Сейчас денежные выплаты будут начисляться для поддержки нуждающихся в зимний период.
Кому оказывается помощь от ООН
На выплаты от ООН имеют право наиболее уязвимые категории граждан, нуждающихся в дополнительном финансовом обеспечении. Одним из основных требований является то, что доход семьи на человека ежемесячно не превышает 5 400 гривен, при этом лица имеют статус ВПЛ или проживают на прифронтовой территории.
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Кто относится к уязвимой категории, в соответствии с требованиями ООН:
- семьи, где есть приемные дети;
- домохозяйство. если у одного из его членов есть особые потребности;
- родители-одиночки, которые имеют несовершеннолетних детей (до 18 лет) или ухаживают за лицами старше 55 лет;
- семьи, если ее члены старше 55 лет, и при этом они являются кормильцами.
Денежные средства предоставляются в течение 3 месяцев в зимний период. Если заявитель прошел регистрацию с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года, он может получить по 3 600 гривен на человека и дополнительно по 2 220 гривен для обеспечения гуманитарных нужд.
Как получить средства от ООН
При подаче заявления должны присутствовать все члены семьи. Если кто-нибудь из них не может свободно передвигаться, необходимо подтвердить это оригиналами документов о соответствующем состоянии здоровья. Также комиссии нужно будет предоставить:
- удостоверение личности заявителя;
- IBAN банковской карты, на которую будут поступать средства;
- справка о статусе переселенца;
- ИНН;
- свидетельство о рождении детей;
- документы, удостоверяющие опеку.