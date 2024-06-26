Изменения в выплатах от ООН: что ждет пенсионеров с 1 июля
Источник:ПФУ
ВПП ООН осуществляет выплаты пенсионерам, которые живут в зоне боевых действий и имеют низкие пенсии. Однако, как известно, срок действия программы должен был закончиться в июне 2024 года.
Продолжат ли выплаты пенсионерам от ООН
Как сообщается, Программу дополнительной финансовой помощи от Всемирной продовольственной программы ООН для пенсионеров, проживающих на территориях с активными или возможными боевыми действиями, продлена до декабря 2024 года включительно.
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Впрочем, специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно, ведь ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда. По имеющимся данным, решение об осуществлении выплат после декабря 2024 года будет приниматься в зависимости от имеющегося финансирования.
Что известно о Программе помощи пенсионерам от ВПП ООНВ августе 2023 года Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом и ВПП ООН запустили совместный проект с целью координации помощи от международных гуманитарных организаций в форме финансовой поддержки для украинских граждан.
Кто имеет право на дополнительную выплату и какова ее сумма
Как известно, дополнительная денежная помощь от ООН предоставляется пенсионерам, которые:
- получают пенсию меньше 3 250 гривен;
- проживают на территориях активных или возможных боевых действий;
- не получали после 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и помощи на проживание ВПЛ.