Новый вид выплат от ПФУ: кто сможет получить эти деньги
9 июля 2024, 15:03Читати новину українською
Источник:ПФУ
ПФУ осуществляет значительное количество выплат для украинцев. В частности, Пенсионный фонд обеспечивает пенсии и некоторую социальную помощь.
О каких выплатах идет речь
С 1 июля ПФУ перенимает на себя обязанность выплачивать некоторые виды соцвыплат. Ранее этим занимались органы социальной защиты населения.
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Речь идет о таких выплатах:
- Единовременная денежная помощь, которая предоставляется людям, получившим звание Героя Украины.
- Единовременная денежная помощь членам семей погибших, если указанное лицо потеряло жизнь во время участия в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года. Также эти средства предоставляются людям, которые получили телесные повреждения, побои и подверглись истязаниям во время участия в указанных акциях.
- Пожизненная государственная стипендия, выплачиваемая гражданам Украины, которые занимались спасением евреев во время Холокоста (решение о предоставлении этой выплаты должно быть утверждено указом президента).
- Пожизненная государственная стипендия для участников боевых действий в период Второй мировой войны с 1939 по 1945 год. При условии, что они подвергались преследованиям за правозащитную деятельность или имеют особые заслуги перед Родиной.