Украинцы повторно получат финансовую помощь: кто входит в эту категорию

Переселенцы, не получившие помощь весной 2022 года, могут во второй раз подать заявки до 1 октября. Предусмотрена помощь в размере 2000-3000 гривен.

Кому предоставят выплаты

Кроме переселенцев с 2022 года, в список вошли украинцы, имевшие статус переселенца с 2014 года. Весной деньги им не выплачивались.

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Как сообщается, право на выплаты имеют также лица, повторно переместившиеся с временно оккупированной территории по России территории Украины, территории территориальных общин, находящихся в районах боевых действий или находящихся во временной оккупации после 24 февраля.

Как подать заявление

В постановлении Правительства говорится, что если внутренне перемещенное лицо подала заявление до 30 апреля 2022 года через Действие, но не получило деньги в течение указанного времени, должны:

Обратиться лично или по почте в орган социальной защиты населения с заявлением.

Подать сохраненную информацию, подтверждающую факт подачи через Портал Действие заявления ранее. Такое заявление может подать до 1 октября 2022 года.

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Выплаты получат украинцы , имеющие:

степень младшего бакалавра, бакалавра или магистра специальностей в области знаний 01 Образование/Педагогика;

образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста;

степень бакалавра, магистра другой специальности и области знаний.

Для этого нужно подать заявление в образовательное учреждение, где получили диплом. Добавить туда копию трудовой книжки и трудового контракта. Документы можно предоставить до 10 октября 2022 года. В конце этого года произойдет начисление средств.

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