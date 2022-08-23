Кому нададуть виплати

Крім переселенців з 2022 року, до переліку увійшли українці, які мали статус переселенця з 2014 року. Навесні гроші їм не виплачувалися.

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Як повідомляється, право на виплати мають також особи, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої території росією території України, території територіальних громад, що розташовані в районах бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації після 24 лютого.

Як подати заяву

У постанові Уряду йдеться про те, що якщо внутрішньо переміщена особа подала заяву до 30 квітня 2022 року через Дію, але не отримала гроші впродовж зазначеного часу, повинні:

Звернутися особисто чи поштою до органу соціального захисту населення із заявою.

Подати збережену інформацію, що підтверджує факт подання через Портал Дія заяви раніше. Таку заяву може подати до 1 жовтня 2022 року.

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Виплати отримають українці, що мають:

ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності й галузі знань.

Для цього потрібно подати заяву до освітнього закладу, де здобули диплом. Додати туди копію трудової книжки та трудового договору. Документи можна подати до 10 жовтня 2022 року. Наприкінці поточного року відбудеться нарахування коштів.

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