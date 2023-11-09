Некоторые украинцы смогут получить более 5 тысяч гривен денежной помощи

До 10 ноября в Сумской области будет работать мобильная бригада БФ "Право на защиту". Работники фонда будут собирать заявки от граждан, нуждающихся в денежной помощи.

Кто может получить выплаты

УВКБ ООН будет предоставлять помощь лицам, пострадавшим в результате военных действий и не имеющим возможности покрыть базовые потребности, например временное жилье, питание или средства личной гигиены.

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В первую очередь, выплаты касаются:

ВПЛ от 24 февраля 2022 года;

населения, пострадавшего в результате военных действий от 24 февраля 2022 года в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях;

людей, которые вернулись к месту жительства после вынужденного перемещения в другую область или страну.

Также помощь получат уязвимые категории:

семья, имеющая только одного родителя, с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми;

семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Лица, подпадающие под эти категории, должны также отвечать социально-экономическим критериям. Их доход должен быть не более 5 400 гривен в месяц. Семьи, подавшие заявление после 1 октября, до конца 2023 года будут получать 3600 гривен на человека на 3 месяца и еще 2220 гривен на человека на подготовку к зимнему периоду.

Как подать заявку

Мобильные группы УВКБ ООН регистрируют заявки граждан на выездах.

Для сбора данных должны присутствовать все члены домохозяйства. В случае, если член семьи не может прийти в центр сбора данных из-за ограниченной мобильности, этот человек будет перенаправлен на дистанционную регистрацию.

С собой нужно иметь оригиналы следующих документов на каждого члена семьи:

налоговый номер;

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

гривневая банковская карта главного заявителя;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Расписание работы мобильной бригады

9 и 10 ноября в Сумской области мобильные бригады будут работать в городе Конотоп.

9 ноября:

адрес приема: Б. Хмельницкого, 24 (городской дворец культуры)

часы работы: 9:00 – 18:00.

10 ноября: