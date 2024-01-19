Кто из переселенцев останется без выплат с 1 февраля

До конца января 2024 года большинство ВПЛ еще будут получать выплаты, которые были автоматически продлены им в августе 2023 года. Впрочем, некоторые категории переселенцев будут лишены выплат по разным причинам.

По каким причинам могут отменить выплату

Пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц является временным и предоставляется наиболее нуждающимся гражданам. Размер помощи для всех лиц, проживающих в Украине и внутренне перемещенных лиц, составляет 2 тысячи гривен, а для лиц с инвалидностью или детьми — 3 тысячи гривен.

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Впрочем, для регулярного начисления выплат человек должен находиться в Украине и иметь соответствующее финансовое состояние.

! В 2024 году помощь автоматически продлевается для украинцев, чье финансовое состояние требует дополнительной поддержки, и отменяется для лиц, чье финансовое состояние позволяет осуществлять значительные расходы без помощи от государства. Министерство социальной политики разработало соответствующий проект постановления.

Кроме того, причиной отмены выплат может быть:

пребывания лица за границей более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин;

пребывание в местах лишения свободы или осуждение за коллаборационизм.

возвращение в заброшенное место жительства.

Кто останется без выплат

Согласно решению Министерства социальной политики, денежные выплаты будут отменены для лиц, имеющих достаточные финансовые возможности для значимых покупок и инвестиций.

С 2024 года выплаты ВПЛ будут отменены для граждан, которые:

Приобрели земельную квартиру, дом или участок на сумму более 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета).

Приобрели новое транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (за исключением автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных ВСУ).

Имеют собственное жилье площадью более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные.

Приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тысяч гривен (за исключением валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных или образовательных услуг), а также банковские металлы.

Есть на депозитном банковском счете средства на сумму более 100 тысяч гривен.

! Если после проверки ВПЛ через государственные реестры будет принято решение о прекращении денежной помощи, лицо будет уведомлено по электронной почте, по телефонному звонку или по электронной информационной системе социальной сферы (ЕИССС).