Кто из переселенцев останется без выплат с 1 февраля
Источник:Кабмин
До конца января 2024 года большинство ВПЛ еще будут получать выплаты, которые были автоматически продлены им в августе 2023 года. Впрочем, некоторые категории переселенцев будут лишены выплат по разным причинам.
По каким причинам могут отменить выплату
Пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц является временным и предоставляется наиболее нуждающимся гражданам. Размер помощи для всех лиц, проживающих в Украине и внутренне перемещенных лиц, составляет 2 тысячи гривен, а для лиц с инвалидностью или детьми — 3 тысячи гривен.
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Впрочем, для регулярного начисления выплат человек должен находиться в Украине и иметь соответствующее финансовое состояние.Заметьте ! В 2024 году помощь автоматически продлевается для украинцев, чье финансовое состояние требует дополнительной поддержки, и отменяется для лиц, чье финансовое состояние позволяет осуществлять значительные расходы без помощи от государства. Министерство социальной политики разработало соответствующий проект постановления.
Кроме того, причиной отмены выплат может быть:
- пребывания лица за границей более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин;
- пребывание в местах лишения свободы или осуждение за коллаборационизм.
- возвращение в заброшенное место жительства.
Кто останется без выплат
Согласно решению Министерства социальной политики, денежные выплаты будут отменены для лиц, имеющих достаточные финансовые возможности для значимых покупок и инвестиций.
С 2024 года выплаты ВПЛ будут отменены для граждан, которые:
- Приобрели земельную квартиру, дом или участок на сумму более 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета).
- Приобрели новое транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (за исключением автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных ВСУ).
- Имеют собственное жилье площадью более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные.
- Приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тысяч гривен (за исключением валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных или образовательных услуг), а также банковские металлы.
- Есть на депозитном банковском счете средства на сумму более 100 тысяч гривен.