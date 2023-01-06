Выплаты ВПЛ в январе: изменилась ли помощь от государства и международных фондов

Помощь переселенцам от государства в 2023 году останется такой же. Выплаты ВПЛ от государства в январе продолжатся автоматически, то есть еще раз обращаться в органы социальной опеки не нужно.

Как получать выплаты

Для того чтобы получить помощь от государства, нужно подать заявку в приложении Действие или обратиться в ближайший ЦНАП. Средства будут поступать на вашу банковскую карту.

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Право на выплаты имеют ВПЛ из общин, в которых ведутся боевые действия, или которые были недавно деоккупированы. Теперь до этого перечня входят девять областей Украины и 329 общин:

Донецкая (66 общин);

Харьковская (56 общин);

Днепропетровская (10 общин);

Луганская (37 общин);

Запорожская (62 общины);

Херсонская (49 общин);

Николаевская (26 общин);

Сумская (19 общин);

Черниговская (4 общины).

Сумма ежемесячного пособия на проживание от государства составляет 3 тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью и 2 тысячи гривен на каждого человека старше 18 лет.

Международная помощь

Многие международные организации, в частности ООН, помогают украинским семьям. В настоящее время доступно несколько программ для получения помощи:

Отметим, что получить финансовую помощь в размере 2220 гривен на человека в месяц можно только от одной из организаций, реализующей программу ООН.

Напомним, 24 Канал в рамках проекта "Свои" делится историями переселенцев. Недавно герой из Славянского района Донецкой области рассказал, что жители восточных областей часто отказываются от эвакуации, потому что боятся, что на Западе страны их никто не ждет.