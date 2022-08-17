Части переселенцев выплаты досчитают вручную

Не все переселенцы получили государственную помощь. В таком случае необходимо обратиться в ЦНАП и после этого неполученные средства доначислят вручную.

При регистрации для получения статуса ВПЛ через "Дию" из-за большой нагрузки на систему часть поданных заявлений "зависла". Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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Как получить недоначисленные средства

Из-за того, что некоторые заявления "зависли", не подтянулись необходимые для получения большей суммы выплат документы. Речь идет об удостоверении об инвалидности или свидетельстве о рождении детей.

По словам Жолнович, необходимо обратиться в ЦНАП или управление соцзащиты с необходимыми документами для корректировки информации в системе.

Если у кого-то недоначислена выплата как человеку с инвалидностью, то есть не подтянулось удостоверение об инвалидности. Если, например, матери выплачены денежные средства, а детям не выплачены. Пожалуйста, обратитесь в управление соцзащиты или ЦНАП с документами, которые у вас есть – они должны поручить провести корректировку и сделать доначисление,

– отметила министр.

Какую помощь могут получить украинцы

Почти 2,3 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ставших переселенцами из-за полномасштабной войны россии против Украины, в общей сложности получили от правительства около 17,2 миллиарда гривен. Но переселенцы могут получать помощь не только от государства, но и разных международных организаций.

Напомним, что согласно правительственному решению помощь на проживание переселенцам предоставляется в следующих размерах:

3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей;

2 000 гривен – для других лиц.

Кроме этого, некоторые ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут получить до 20 тысяч гривен компенсации на ведение бизнеса. Речь идет о предпринимателях, близкие родственники (жены, мужья, дети, родители) которых являются ветеранами, героями Небесной сотни или погибли на войне.

быть ветераном или членом семьи ветерана;

быть ФЛП или самозанятым лицом;

иметь статус внутренне перемещенного лица, приобретенный после 24 февраля 2022 года.

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В общем, чтобы подать на выплату нужно соответствовать трем критериям: