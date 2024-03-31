Пенсия по инвалидности для II группы: какие выплаты получает пенсионер

Определением группы инвалидности занимается специальная комиссия. В зависимости от степени увечья, корректируют и сумму выплат.

Какие выплаты по инвалидности сейчас

Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастных. На сумму влияет количество приобретенного стажа, возраст лица и обстоятельства приобретения увечья.

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Сейчас соотношение выплат по инвалидности, в соответствии с возрастными такое:

лица с инвалидностью I группы имеют 100% пенсии по возрасту;

II группы – 90%;

III группы – 50%.

Установленные гарантированные выплаты следующие:

для I группы – 2 760 гривен;

II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;

лицо с инвалидностью II или III группы, что работает – 2 093 гривен.

У кого изменились выплаты в марте

Для получения пенсии по инвалидности, граждане со II группой должны приобрести от 1 до 10 лет страхового стажа, в зависимости от возраста.

Для некоторых граждан минимумы устанавливаются в отдельном порядке. Речь идет, в частности, о военных и ликвидаторах аварии на ЧАЭС.

Выплаты военных с инвалидностью ранее были прямо связаны с прожиточным минимумом. Сейчас правительство изменило порядок начисления этих пенсий. Гарантированные выплаты для военных зафиксированы в таком размере:

для лиц с инвалидностью I группы, приобретенной в результате участия в военных действиях – 15 347 гривен;

для лиц с инвалидностью II группы – 12 396 гривен;

для лиц с инвалидностью III группы – 8 500 гривен;

для участников боевых действий – 4 958 гривен.

Изменились и пенсии по инвалидности чернобыльцев. Теперь их минимальный размер для лиц, которым назначена II группа составляет. 11 446,77 гривны.