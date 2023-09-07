Военные пенсии: какие выплаты получают украинцы с инвалидностью
Источник:ПФУ
В результате военных действий некоторые военные получили инвалидность. Поэтому они имеют право на специальные пенсионные выплаты.
Какие выплаты получают украинцы с инвалидностью
Если гражданин Украины получил определенное увечье, он имеет право на выплаты по инвалидности. Определяет возможность предоставления денежной помощи – орган медико-социальной экспертизы. Эта же комиссия назначает группу и уведомляет человека о необходимости повторной экспертизы.
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Военнослужащие имеют право на назначение инвалидности в следующие сроки:
- не позднее чем через 3 месяца после увольнения со службы;
- в период пока лицо проходит службу;
- через 3 месяца после окончания службы, если инвалидность была приобретена в период службы.
Размер пенсии по инвалидности в Украине
Сумма выплат зависит от пенсии по возрасту, специальности пострадавшего и срока приобретения увечья до 60 лет. Сколько получают лица с инвалидностью:
- I группа получает 100% от пенсии по возрасту;
- II группа – 90%;
- III группа – 50%.
Граждане Украины, получившие инвалидность в результате военной службы получают такую сумму средств:
- I группа имеет 100% от пенсии, назначенной по возрасту;
- II группа – 80%;
- III группа – 60%.