Стоит ли ждать надбавки: выплаты для людей с инвалидностью ІІІ группы

Выплаты по инвалидности какой-либо из групп осенью менять не планируют. Следует напомнить, что лица с ІІІ группой инвалидности не получают фиксированную сумму денег.

Сколько получают лица с инвалидностью ІІІ группы

По сути особого значения, когда лицо приобрело инвалидность, нет. Человек, потерявший частично или полностью трудоспособность и имеющий ІІІ группу, обычно получает 50% пенсии по возрасту.

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Минимальные выплаты выглядят следующим образом:

2 100 гривен – для лиц не работающих;

2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

В зависимости от причины приобретения инвалидности выплаты выглядят следующим образом:

в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ);

вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен;

участники ликвидации катастрофы ЧАЭС – 8053,97 гривны (60% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии).

Некоторые украинцы в сентябре потеряют свои пенсии

ПФУ составил список пенсионеров, которые потеряют свои выплаты по определенным причинам. Некоторым разрешат их восстановить, а кто-то останется без денег навсегда.

Кому отменят начисление пенсии: