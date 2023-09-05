Стоит ли ждать надбавки: выплаты для людей с инвалидностью ІІІ группы
Выплаты по инвалидности какой-либо из групп осенью менять не планируют. Следует напомнить, что лица с ІІІ группой инвалидности не получают фиксированную сумму денег.
Сколько получают лица с инвалидностью ІІІ группы
По сути особого значения, когда лицо приобрело инвалидность, нет. Человек, потерявший частично или полностью трудоспособность и имеющий ІІІ группу, обычно получает 50% пенсии по возрасту.
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Минимальные выплаты выглядят следующим образом:
- 2 100 гривен – для лиц не работающих;
- 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.
В зависимости от причины приобретения инвалидности выплаты выглядят следующим образом:
- в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ);
- вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен;
- участники ликвидации катастрофы ЧАЭС – 8053,97 гривны (60% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии).
Некоторые украинцы в сентябре потеряют свои пенсии
ПФУ составил список пенсионеров, которые потеряют свои выплаты по определенным причинам. Некоторым разрешат их восстановить, а кто-то останется без денег навсегда.
Кому отменят начисление пенсии:
- лицам, не прошедшим идентификацию для подтверждения выплат;
- гражданам, получившим статус без вести пропавшего;
- людям, не получающим пенсию каким-либо образом в течение 6 месяцев;
- лицам, которые умерли, и это официально закреплено соответствующим свидетельством;
- гражданам Украины, проживающим за границей и самостоятельно написавшим заявление о прекращении пенсионных выплат.